Англія не відпускає Атлетіко в поточному розіграші Ліги чемпіонів. На груповому етапі мадридці зустрічалися з Ліверпулем, у 1/8 фіналу вони пройшли МЮ, а у чвертьфіналі підопічним Чоло Сімеоне знову доводиться летіти в Манчестер – тільки тепер вже на матч проти Сіті. Дотепно, що у випадку прориву до півфіналу на "матрацників" може очікувати лондонський Челсі, а великі шанси на фінал є у все того ж Ліверпуля. Не ЛЧ, а справжній Кубок Англії!

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Втім, для початку чемпіону Іспанії необхідно розібратися з монстром Пепа Гвардіоли. Стилістично Манчестер Сіті виступає тотальним антиподом Атлетіко, але англійці однозначно сильніші за всіма показниками. Навіть у "святая святих" для "кольчонерос" вони мають значну перевагу – так, попри славу прагматичного й закритого колективу, мадридці йдуть на 11-й позиції за кількістю пропущених голів, а "містяни" нині мають найкращу оборону в Європі (всього 18 пропущених).

Атлетіко страждає при організації пресингу, рідко контролює хід топ-матчів і частенько страждає у захисті. Щоправда, по ходу сезону Дієго Сімеоне вдалося вирішити або замаскувати більшість недоліків, повернувши команду на правильний шлях – у останніх 8 матчах "матрацники" здобули 7 перемог і розписали нічию з МЮ, забивши 17 голів і пропустивши всього 4 м'ячі. При цьому жодного разу на даному відрізку команда не пропускала більше одного гола.

Не можна сказати, що Атлетіко вилікувався від проблем. У кожному з матчів протяго останніх двох місяців можна знайти купу нюансів, а без сімох голів Феліша все могло бути значно гірше. Тим не менш, мадридці вже не такі вразливі, а МЮ вони пройшли досить впевнено. Проблема лишень у тому, що цьогорічний МЮ слабший за Сіті на декілька порядків.

Достатньо згадати, що в недавньому манчестерському дербі "містяни" розгромили "дияволів" з рахунком 4:0. Та і загалом підопічні Пепа Гвардіоли демонструють дуже потужний футбол – команда йде у топ-3 клубів Європи за кількістю забитих голів, xG, передачами на просування та під удар, а за пасами в останню третину та у штрафний вона є найкращою. Увесь біль зустрічі з таким суперником відчув Спортінг, який у домашньому матчі 1/8 фіналу ковтнув 4 голи ще до перерви.

Щоправда, Манчестер Сіті не є невразливим. Нещодавно у "містян" досить впевнено відібрав очки Крістал Пелас, а Тоттенхем взагалі втримав перемогу над чемпіоном. Для Атлетіко це і плюс (можна черпати досвід колег), так і мінус – англійці звикли до сильного спротиву в АПЛ, де мінімальна розслабленість може вилитись у домашній розгром від того ж Крістал Пелас (саме це сталося восени). Атлетіко з настільки міцними суперниками зустрічається раз на місяць, а то і більше.

Дуже серйозною проблемою Сіті може бути Гвардіола, який у матчах плей-офф ЛЧ схильний до несподіваних і невиправданих тактичних рішень. Саме вони погубили "містян" у минулорічному фіналі. Пеп сам розуміє свій недолік – на прес-конференцій він пожартував, що йому нудно грати в однаковому стилі, тож на матч проти Атлетіко він виставить 12 футболістів.

Кадрова ситуація

У Манчестер Сіті є одна відчутна втрата у складі – команді не допоможе центрбек Діаш, який залишається у лазареті через травму підколінного сухожилля. Також через дискваліфікацію не зіграє Вокер – основний правий фулбек. В теорії, його повинен замінити Канселу, що відкриє шлях в основу для Зінченка, однак протягом 10 останніх матчів Олександра ставили у старт лишень три рази, причому на максимально прохідні поєдинки.

У Атлетіко також не все ідеально. Феррейра-Карраско не зіграє через травми, а Хіменес та Еррера пропустять матч через пошкодження.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Атлетіко

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Бернарду Сілва, Родрі, Де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлінг

Атлетіко: Облак – Савіч, Феліпе, Мандава – Льоренте, Коке, Кондогбія, Лемар, Лоді – Грізманн, Феліш

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Атлетіко прилетів у Англію, аби максимально засушити гру й відправитись додому з якомога комфортнішим рахунком. Навряд чи футбол мадридців сильно відрізнятиметься від того, що ми побачили в протистоянні з МЮ – "матрацники" поставлять середній блок і збиватимуть "містянам" темп через велику кількість єдиноборств та затяжні стерильні володіння.

Втім, Манчестер Сіті у поточному сезоні ламав і потужніші "автобуси". Букмекери не вірять у Атлетіко, виставляючи низькі коефіцієнти на перемогу потужних англійців – і ми з ними не станемо сперечатись. Підопічні Пепа Гвардіоли повинні здобути впевнену перемогу.

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