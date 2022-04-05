Важко назвати Бенфіку головним відкриттям цьогорічної Ліги чемпіонів, адже були й цікавіші колективи. Той же Аякс, наприклад, демонстрував фантастичну статистику на рівні найкращих топ-клубів – та і Зальцбург показав найкращі показники в пресингу, ледь не прибивши Баварію вдома. Бенфіка ж виступала у ЛЧ на тлі величезних тактичних і внутрішньокомандних проблем, граючи у досить простий футбол від оборони й контратак. За великим рахунком, "орли" повинні були вилітати ще у матчі плей-офф кваліфікації проти ПСВ.

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Тим не менш, всі вищезгадані клуби нині дивляться ЛЧ по телевізору, а Бенфіка зі всіма своїми негараздами дочвалала до чвертьфіналу – і було б несправедливо не похвалити лісабонців. Вони вижили у групі з Барсою та Баварією, розгромивши каталонців на "Да Луж", та і з Аяксом команда виглядала гідно (принаймні, у себе вдома). Португальці в кожній грі проявляли надзвичайно сильний характер – особливо в Амстердамі, де вдалося здобути перемогу за рахунку 4:16 за ударами. Якби Лені Ріфеншталь жила у наш час, то фільм "Тріумф волі" був би про Бенфіку.

Це – дуже важлива риса для поєдинку проти Ліверпуля, адже сьогодні "орлам" доведеться страждати по максимуму. Мерсисайдці у поточному сезоні явно націлились на чемпіонство та фінал ЛЧ. Підопічні Юргена Клоппа йдуть у топ-3 клубів Європи за кількістю голів, xG, передач в останню третину поля та у штрафний, а за пасами на просування команда є найкращою. Як і за купою інших показників. В обороні колектив теж сильний – в АПЛ він пропустив всього 20 голів (у Європі менше пропускає тільки Баварія).

Потужна робота в захисті сьогодні вкрай потрібна англійцям, адже Бенфіка не настільки проста, як здається. Попри велику кількість проблем та нестабільність по ходу сезону, "орли" демонструють здатність адаптуватись під тактику суперника по ходу гри й розривати у контратаках. Крім того, лісабонці небезпечні на стандартах, а оборона здатна витримувати колосальний тиск (не без фарту і не без героїзму голкіпера).

Втім, коли справа доходила до протистояння зі здоровим агресивним грандом, Бенфіка сипалась – Баварія забила у ворота Влаходімосу 10 голів. А Ліверпуль – здоровий та агресивний.

Кадрова ситуація

У Бенфіки з кадрами все стабільно. Команда вже звикла обходитись без провідного центрбека Лукаса Веріссімо, у якого травма "хрестів". Довго відновлюється і нападник Пінью. Натомість, в заявку повернувся Сеферовіч. Для Яремчука це не дуже добре – попередні два матчі він починав у старті, але у поєдинку з Брагою "орли" забили лишень після виходу Харіса на заміну. Швейцарець замінив саме Романа.

Ліверпуль не може розраховувати тільки на травмованого Кейта. Крім того, існують питання щодо готовності Александера-Арнольда, однак у заявку Трент потрапив. Інших проблем зі складом у мерсисайдців немає.

Орієнтовні склади на матч Бенфіка – Ліверпуль

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Вертонген, Грімальдо – Р. Сілва, Вайгль, Таарабт, Евертон – Рамуш, Нуньєс

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Алькантара – Салах, Жота, Діас

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

В принципі, немає жодного сенсу розписувати, чому Ліверпуль сьогодні повинен відсвяткувати впевнену перемогу.. Всі і самі розуміють нерівність сил. Не може команда, яка пропускає від Браги по три голи й не здатна здолати Візелу, бити претендента на чемпіонство Англії та Європи. Мерсисайдці у останніх 20 матчах здобули 17 перемог при одній поразці, здолавши Челсі в фіналі Кубка ліги, прибивши Інтер і легко перегравши Арсенал (і той же Інтер).

У рідних стінах Бенфіка завжди виступає краще, ніж на виїзді, але сьогодні не віриться навіть у якийсь гол португальців. Ліверпуль занадто сильний.

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