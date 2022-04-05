Англия не отпускает Атлетико в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На групповом этапе мадридцы встречались с Ливерпулем, в 1/8 финала они прошли МЮ, а в четвертьфинале подопечным Чоло Симеоне снова приходится лететь в Манчестер – только теперь уже на матч против Сити. Остроумно, что в случае прорыва в полуфинал "матрасников" может ожидать лондонский Челси, а большие шансы на финал есть у того же Ливерпуля. Не ЛЧ, а настоящий Кубок Англии!

Важная неделя для украинцев в еврокубках – когда болеть за Зинченко, Малиновского и Яремчука

Впрочем, для начала чемпиону Испании нужно разобраться с монстром Пепа Гвардиолы. Стилистически Манчестер Сити выступает тотальным антиподом Атлетико, но англичане однозначно сильнее по всем показателям. Даже в святая святых для кольчонеросс они имеют значительное преимущество – так, несмотря на славу прагматичного и закрытого коллектива, мадридцы идут на 11-й позиции по количеству пропущенных голов, а горожане ныне имеют лучшую оборону в Европе (всего 18 пропущенных ).

Атлетико страдает при организации прессинга, редко контролирует ход топ-матчей и частенько страдает в защите. Правда, по ходу сезона Диего Симеоне удалось решить или замаскировать большинство недостатков, вернув команду на правильный путь – в последних 8 матчах "матрасники" одержали 7 побед и расписали ничью с МЮ, забив 17 голов и пропустив всего 4 мяча. При этом ни разу на данном отрезке команда не пропускала больше одного гола.

Нельзя сказать, что Атлетико вылечился от проблем. В каждом из матчей за последние два месяца можно найти кучу нюансов, а без семи голов Фелиша все могло быть значительно хуже. Тем не менее, мадридцы уже не так уязвимы, а МЮ они прошли довольно уверенно. Проблема только в том, что МЮ слабее Сити на несколько порядков.

Достаточно вспомнить, что в недавнем манчестерском дерби "горожане" разгромили "дьяволов" со счетом 4:0. Да и вообще подопечные Пепа Гвардиолы демонстрируют очень мощный футбол – команда идет в топ-3 клубов Европы по количеству забитых голов, xG, передачам на продвижение и под удар, а за пасами в последнюю треть и в штрафную она лучшая. Всю боль встречи с таким соперником почувствовал Спортинг, который в домашнем матче 1/8 финала проглотил 4 гола еще до перерыва.

Правда, Манчестер Сити не является неуязвимым. Недавно у "горожан" достаточно уверенно отобрал очки Кристал Пэлас, а Тоттенхэм вообще удержал победу над чемпионом. Для Атлетико это как плюс (можно черпать опыт коллег), так и минус – англичане привыкли к сильному сопротивлению в АПЛ, где минимальная расслабленность может вылиться в домашний разгром от того же Кристал Пэлас (именно это произошло осенью). Атлетико со столь крепкими соперниками встречается раз в месяц, а то и больше.

Очень серьезной проблемой Сити может быть Гвардиола, который в матчах плей-офф ЛЧ подвержен неожиданным и неоправданным тактическим решениям. Именно они погубили "горожан" в прошлогоднем финале. Пеп сам понимает свой недостаток – на пресс-конференциях он пошутил, что ему скучно играть в одинаковом стиле, так что на матч против Атлетико он выставит 12 футболистов.

Кадровая ситуация

У Манчестер Сити есть одна ощутимая потеря в составе – команде не поможет центрбек Диаш, остающийся в лазарете из-за травмы подколенного сухожилия. Также из-за дисквалификации не сыграет Уокер – основной правый фулбек. В теории его должен заменить Канселу, который откроет путь в основу для Зинченко, однако в течение 10 последних матчей Александра ставили в старт всего три раза, причем на максимально проходные поединки.

У Атлетико тоже не все идеально. Феррейра-Карраско не сыграет из-за травм, а Хименес и Эррера пропустят матч из-за повреждений.

Ориентировочные составы на матч Манчестер Сити – Атлетико

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Ляпорт, Аке – Бернарду Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлинг

Атлетико: Облак – Савич, Фелипе, Мандава – Льоренте, Коке, Кондогбия, Лемар, Лоди – Гризманн, Фелиш

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Атлетико прилетел в Англию, чтобы максимально засушить игру и отправиться домой с максимально комфортным счетом. Вряд ли футбол мадридцев будет сильно отличаться от того, что мы увидели в противостоянии с МЮ – "матрасники" поставят средний блок и будут сбивать "горожанам" темп из-за большого количества единоборств и затяжных стерильных владений.

Впрочем, Манчестер Сити в текущем сезоне ломал и более мощные "автобусы". Букмекеры не верят в Атлетико, выставляя низкие коэффициенты на победу сильных англичан – и мы с ними не станем спорить. Подопечные Пепа Гвардиолы должны одержать уверенную победу.

Бенфика – Ливерпуль: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов