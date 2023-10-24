Галатасарай програв Баварії (1:3) в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Галатасарай несподівано взявся вминати Баварію в газон з перших хвилин. Високий темп, агресивний пресинг, чіткість в єдиноборствах – гостей переграли за всіма параметрами (16:3 за ударами в першому таймі).

Баварія забила швидкий гол проти логіки гри. Сане прокинув на Комана, а той поклав м'яч в дальній кут. Загалом вся атака німецької команди йшла через Лероя, якого зустрічали два-три суперники.

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Турки не знітилися після пропущеного гола, а продовжили тиснути. Вони відбирали м'яч на чужій половині та заставали мюнхенську оборону розгубленою. Два супершанси мав Актюркоглу: перший удар потягнув голкіпер, а другий був невлучним.

Галатасарай гостро розігрував стандарти, Тете та Заха вмикали дриблінг на флангах. Баварія дивом уникала пропущеного, граючи жахливо. Гості не могли вийти з оборони, не могли перейти з м'ячем центр поля.

Зрештою турки забили заслужений гол. Ікарді в штрафному майданчику побіг на пас і отримав по ногах від Кімміха. Арбітр призначив пенальті – Мауро в знущальному стилі паненкою зрівняв рахунок.

Галатасарай грав дуже сміливо, однак ризик був виправданий, адже Баварія не могла покарати на контратаках. Сане намагався витягнути Мюнхен на своїх швидких ногах, але і йому не вистачало точності.

У підсумку клас зробив різницю. Галатасарай не реалізував свої численні моменти, а Баварія один з небагатьох шансів перетворила в перемогу. Кейн відгукнувся на простріл Мусіали та з другої спроби загнав м'яч у сітку.

Наприкінці поєдинку гості забили третій і зняли всі питання. Кейн віддав борг Мусіалі, а той скористався асистом Харрі. Галатасараю не вдалося створити другу поспіль сенсацію після перемоги над МЮ. Баварія після трьох турів має 100-відсоткові показники в групі А.