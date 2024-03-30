Незабаром фанати зможуть більше дізнатися про перемогу Манчестер Сіті у фіналі ЛЧ 2022/23.

"Містяни" спільно з Netflix зняли серіал "Разом: переможці требла". Прем'єра відбудеться 2 квітня, але клуб вже зараз інтригує фанатів.

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Ман Сіті опублікував уривок про перерву у фіналі ЛЧ. Англійці у Стамбулі зійшлися з Інтером, перший тайм минув без голів. Ерлінг Холанд намагався мотивувати партнерів у роздягальні, але замість запальних промово спокійно аналізував гру. Гвардіола взагалі майже не дивився на підопічних. Пеп разом з помічниками старанно малював щось на тактичній дошці і підключився лише наприкінці

Нагадаємо, Сіті все ж дотиснув Інтер завдяки голу Родрі на 68-й хвилині. Клуб вперше у своїй історії виграв ЛЧ та повторив требл сусідів з Юнайтед зразка 1999 року.

Inside the dressing room at half-time of the @ChampionsLeague final...



Watch the full Pep talk in Together: Treble Winners



Coming to @Netflix on 2nd April pic.twitter.com/VRWt7Ww0cX — Manchester City (@ManCity) March 29, 2024

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