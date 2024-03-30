Вскоре фанаты смогут больше узнать о победе Манчестер Сити в финале ЛЧ 2022/23.

“Горожане” совместно с Netflix сняли сериал “Вместе: победители требла”. Премьера состоится 2 апреля, но клуб уже сейчас интригует фанатов.

Холанд призвал изменить два правила в футболе: "Меня это раздражает"

Ман Сити опубликовал отрывок о перерыве в финале ЛЧ. Англичане в Стамбуле сошлись с Интером, первый тайм прошел без голов. Эрлинг Холанд пытался мотивировать партнеров в раздевалке, но вместо зажигательных речей спокойно анализировал игру. Гвардиола вообще почти не смотрел на подопечных. Пеп вместе с помощниками старательно рисовал что-то на тактической доске и подключился лишь в конце

Напомним, Сити все же дожал Интер благодаря голу Родри на 68-й минуте. Клуб впервые в своей истории выиграл ЛЧ и повторил требл соседей из Юнайтед образца 1999 года.

Inside the dressing room at half-time of the @ChampionsLeague final...



Watch the full Pep talk in Together: Treble Winners



Coming to @Netflix on 2nd April pic.twitter.com/VRWt7Ww0cX — Manchester City (@ManCity) March 29, 2024

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