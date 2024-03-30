Ман Сити показал закулисье исторического финала ЛЧ – вялая мотивация Холанда и равнодушие Гвардиолы
Вскоре фанаты смогут больше узнать о победе Манчестер Сити в финале ЛЧ 2022/23.
“Горожане” совместно с Netflix сняли сериал “Вместе: победители требла”. Премьера состоится 2 апреля, но клуб уже сейчас интригует фанатов.
Холанд призвал изменить два правила в футболе: "Меня это раздражает"
Ман Сити опубликовал отрывок о перерыве в финале ЛЧ. Англичане в Стамбуле сошлись с Интером, первый тайм прошел без голов. Эрлинг Холанд пытался мотивировать партнеров в раздевалке, но вместо зажигательных речей спокойно анализировал игру. Гвардиола вообще почти не смотрел на подопечных. Пеп вместе с помощниками старательно рисовал что-то на тактической доске и подключился лишь в конце
Напомним, Сити все же дожал Интер благодаря голу Родри на 68-й минуте. Клуб впервые в своей истории выиграл ЛЧ и повторил требл соседей из Юнайтед образца 1999 года.
Кумир из Манчестер Сити, контроверсионный депутат и тренер, который приобщился к выходу на Евро – грузины в АПЛ