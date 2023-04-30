Вболівальники Манчестер Сіті серйозно напружились після оголошення складу на матч АПЛ проти Фулхема.

Де Брюйне і Гвардіола / Getty Images

Головний плеймейкер "містян" Кевін де Брюйне не потрапив навіть на лаву запасних.

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На офіційному сайті клубу є лише розмите формулювання "неповна готовність". Бельгієць демонстрував розкішну форму упродовж останніх тижнів, зокрема, оформив 2+1 в зустрічі з Арсеналом. Хосеп Гвардіола явно не хоче втрачати лідера у ключовий відрізок сезону.

Найближчі матчі Манчестер Сіті після Фулхема – Вест Хем (3 травня), Лідс (6-те) і перший поєдинок з Реалом в рамках півфіналу ЛЧ (9-те).

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