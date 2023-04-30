Ман Сіті лякає перед битвою з Реалом в Лізі чемпіонів – Де Брюйне відсутній через загадкові проблеми
Вболівальники Манчестер Сіті серйозно напружились після оголошення складу на матч АПЛ проти Фулхема.
Головний плеймейкер "містян" Кевін де Брюйне не потрапив навіть на лаву запасних.
Реал втратив ключового гравця – він ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті
На офіційному сайті клубу є лише розмите формулювання "неповна готовність". Бельгієць демонстрував розкішну форму упродовж останніх тижнів, зокрема, оформив 2+1 в зустрічі з Арсеналом. Хосеп Гвардіола явно не хоче втрачати лідера у ключовий відрізок сезону.
Найближчі матчі Манчестер Сіті після Фулхема – Вест Хем (3 травня), Лідс (6-те) і перший поєдинок з Реалом в рамках півфіналу ЛЧ (9-те).
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