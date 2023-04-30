Ман Сити пугает перед битвой с Реалом в Лиге чемпионов – Де Брюйне отсутствует из-за загадочных проблем
Болельщики Манчестер Сити серьезно напряглись после объявления состава на матч АПЛ против Фулхэма.
Главный плеймейкер "горожан" Кевин де Брюйне не попал даже на скамейку запасных.
Реал потерял ключевого игрока – он рискует пропустить матч против Манчестер Сити
На официальном сайте клуба есть только размытая формулировка "неполная готовность". Бельгиец демонстрировал роскошную форму в последние недели, в частности, оформил 2+1 во встрече с Арсеналом. Хосеп Гвардиола явно не хочет терять лидера в ключевой отрезок сезона.
Ближайшие матчи Манчестер Сити после Фулхэма – Вест Хэм (3 мая), Лидс (6-е) и первый поединок с Реалом в рамках полуфинала ЛЧ (9-е).
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