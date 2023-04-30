Болельщики Манчестер Сити серьезно напряглись после объявления состава на матч АПЛ против Фулхэма.

Главный плеймейкер "горожан" Кевин де Брюйне не попал даже на скамейку запасных.

Реал потерял ключевого игрока – он рискует пропустить матч против Манчестер Сити

На официальном сайте клуба есть только размытая формулировка "неполная готовность". Бельгиец демонстрировал роскошную форму в последние недели, в частности, оформил 2+1 во встрече с Арсеналом. Хосеп Гвардиола явно не хочет терять лидера в ключевой отрезок сезона.

Ближайшие матчи Манчестер Сити после Фулхэма – Вест Хэм (3 мая), Лидс (6-е) и первый поединок с Реалом в рамках полуфинала ЛЧ (9-е).

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