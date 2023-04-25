На якому б етапі Ліги чемпіонів не зустрічалися команди Карло Анчелотті та Хосепа Гвардіоли – ця дуель завжди достойна фіналу турніру. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про протистояння двох знакових постатей, двобій яких незабаром смакуватиме увесь футбольний світ.

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Тихе лідерство Анчелотті

Тренерська кар'єра Карло Анчелотті – це яскравий приклад того, яких неймовірних вершин здатна досягнути людина, яка вірить у власні принципи та готова важко працювати для їхнього впровадження. На майже 30-річному тренерському шляху від скромної Реджини до найтитулованішого футбольного клубу Карло жодного разу не зрадив філософії тихого лідерства, завдяки якій створював із колективу зірок єдиний організм та легко знаходив спільну мову з Ібрагімовічем, Роналду й іншими футбольними хижаками, які не пробачають слабкості навіть власному наставнику.

Саме Карло зумів збалансувати Реал, який після перебудови не міг знайти свою гру, витиснути максимум зі "списаного з рахунків" колективу та вчетверте у своїй кар'єрі завоювати кубок Ліги чемпіонів. Від ювілейного трофея на цій футбольній арені Анчелотті розділяє лише кілька кроків, і схоже на те, що з віком амбіції та апетити італійця лише зростають. Реал грає швидко, яскраво та ефективно. Якщо "вухатий" кубок знову опиниться в руках "вершкових" – навряд чи це стане сенсацією чи великим сюрпризом.

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Невгамовний реформатор

Початок кар'єри Гвардіоли-тренера став для футбольного світу чимось на кшталт знайомства Фредді Мерк'юрі з Браяном Меєм та Роджером Тейлором. "Тікі-така" та Мессі дозволили Пепу швидко злетіти на самісіньку вершину та виграти з Барсою усі можливі трофеї.

Попри шалений успіх, фахівець не став заручником стилю, як це часто трапляється з його колегами, а продемонстрував дива гнучкості та вміння диктувати нові правила ще до того, як суперники впораються з попередніми ідеями. Баварія за керівництва Пепа стала справжнім гольовим монстром, а в Манчестер Сіті нарешті розпочалася історична епоха успіху, для довершення якого не вистачає лише одного трофея.

Нещодавно мрія була зовсім близько, але трішки забракло везіння. Без сумніву, Гвардіола зробив потрібні висновки та буде штурмувати турнір найсильніших зі ще більшим завзяттям. Команда іспанця залишається збалансованою, а нестримний Холанд може стати саме тим козирем, якого Пепу не вистачало впродовж всіх років на чолі "містян".

На чиєму боці статистика

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола зустрічалися 8 разів. 5 разів перемогу святкував Пеп, тричі доля усміхнулася Карло. Гарна новина для глядачів – на нічию вони ніколи не налаштовані, тож немає нічого дивного, що такого результату протистояння цих фахівців наразі немає.

Минулого сезону ЛЧ Пеп та Карло вже зустрічалися у півфіналі. Тоді Реал виявився сильнішим, на останніх хвилинах забивши два голи у ворота команди Олександра Зінченка, а згодом відсвяткував перемогу у турнірі. Цього разу Гвардіола має подвійну мотивацію, тож залишається взяти в кулак усе своє терпіння та очікувати ще однієї двоматчевої битви титанів, яка точно стане справжнім футбольним десертом.