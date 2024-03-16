"Містяни" будуть докладати зусиль для підписання півзахисника Ньюкасла Бруно Гімараєса, повідомляє AS.

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Гвардіола усвідомлює необхідность постійного підсилення складу і хоче запросити нового напарника для Родрі. У списку Ман Сіті перебувають Дуглас Луїс, Кімміх та Гімараєс, але саме останній є пріоритетом. "Містяни" готові сплатити 100 млн фунтів клаусули, яка прописана в контракті бразильця з Ньюкаслом, хоча воліли б розбити її на три транші. Наразі манкуніанці налагоджують контакти з агентами 26-річного гравця.

Список претендентів на Гімараєса величезний – Ліверпуль, Челсі, МЮ, ПСЖ. Сам хавбек мріє про Барселону, проте нинішнє фінансове становище каталонців не дозволяє замахуватися на такі дорогі трансфери.

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