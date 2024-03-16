“Горожане” будут прилагать усилия для подписания полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараеса, сообщает AS.

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Гвардиола осознает необходимость постоянного усиления состава и хочет пригласить нового напарника для Родри. В списке Ман Сити находятся Дуглас Луис, Киммих и Гимараес, но именно последний является приоритетом. "Горожане" готовы выплатить 100 млн фунтов клаусулы, которая прописана в контракте бразильца с Ньюкаслом, хотя предпочли бы разбить ее на три транша. Сейчас манкунианцы налаживают контакты с агентами 26-летнего игрока.

Список претендентов на Гимараеса огромен – Ливерпуль, Челси, МЮ, ПСЖ. Сам хавбек мечтает о Барселоне, однако нынешнее финансовое положение каталонцев не позволяет замахиваться на такие дорогие трансферы.

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