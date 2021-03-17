Аталанта мала привід скаржитися на суддівство і після другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:3).

Головний рефері поєдинку Данні Маккелі своїм буквоїдством зірвав дуже гостру атаку бергамасків перед перервою.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Маліновський розкішним пасом розрізав оборону Реала, фактично вивівши Мурієля віч-на-віч з Куртуа. Втім, суддя не додав жодної секунди і свиснув рівно по завершенні 45 хвилини, коли колумбієць торкнувся м'яча. Обурені гравці та тренерський штаб Аталанти почали щось кричати Маккелі, але той попрямував у підтрибунне приміщення.

Нагадаємо, що у італійців були претензії і після першого матчу проти Реала. Тоді арбітр у неоднозначному моменті вилучив Фройлера вже на 17 хвилині.

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