Реал – Аталанта – відео голів
23:17 - Читать на русском
Реал приймає Аталанту у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Мадридці вийшли вперед на 34-й хвилині. Це Модріч перехопив м'яч після вибивання Спортьєлло та відкинув праворуч на Бензема, а Карім холоднокровно відправив м'яч у кут воріт.
Реал Мадрид – Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за участі Маліновського
Відео гола Бензема:
На 58-й хвилині на лінії штрафного збили Вінісіуса Жуніора, а Серхіо Рамос традиційно впевнено реалізував одинадцятиметровий.
Відео гола Серхіо Рамоса:
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