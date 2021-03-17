Аталанта имела повод жаловаться на судейство и после второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала (1: 3).

Главный рефери поединка Данни Маккели своим буквоедством сорвал очень острую атаку бергамасков перед перерывом.

Реал – Аталанта – 3:1 – видео голов и обзор матча

Малиновский роскошным пасом разрезал оборону Реала, фактически выведя Муриеля один на один с Куртуа. Впрочем, судья не добавил ни секунды и свистнул ровно по завершении 45 минуты, когда колумбиец коснулся мяча. Возмущенные игроки и тренерский штаб Аталанты начали что-то кричать Маккели, но тот направился в подтрибунное помещение.

Напомним, что у итальянцев были претензии и после первого матча против Реала. Тогда арбитр в неоднозначном моменте удалил Фройлера уже на 17 минуте.

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