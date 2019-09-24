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Маліновський та Соломон серед 50 гравців, які можуть здивувати у цьогорічній Лізі чемпіонів за версією World Soccer

22:10 194 Читать на русском
Маліновський та Соломон серед 50 гравців, які можуть здивувати у цьогорічній Лізі чемпіонів за версією World Soccer
Руслан Маліновський / Getty images

Видання World Soccer назвало 50 футболістів, які зможуть заявити про себе в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

До списку потрапили український півзахисник італійської Аталанти Руслан Маліновський і ізраїльський вінгер донецького Шахтаря Манор Соломон, повідомляє FootBoom з посиланням на World Soccer.

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Манор Соломон (Шахтар): невисокий ізраїльський нападник має відмінну техніку і швидкість, що здатне створити проблеми будь-якому супернику у єврокубках. Здатний зіграти на будь-якому з флангів, 20-річний футболіст приєднався до донецької команди минулої зими, перейшовши в клуб із Маккабі (Петах-Тіква).

Руслан Маліновський (Аталанта): він володіє неймовірним і сильним ударом з лівої ноги, український півзахисник здобув чемпіонські медалі з Генком у травні. Через досить короткий час він змінив Бельгію на Італію, перейшовши до складу Аталанти. Цей гравець в новому клубі зможе розвинути свої сильні якості і піднятися ще на щабель вище.

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