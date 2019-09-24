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Малиновский и Соломон среди 50 игроков, которые могут удивить в нынешней Лиге чемпионов по версии World Soccer

22:10 54 Читати українською
Малиновский и Соломон среди 50 игроков, которые могут удивить в нынешней Лиге чемпионов по версии World Soccer
Руслан Малиновский / Getty images

Издание World Soccer назвало 50 футболистов, которые смогут заявить о себе в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В список попали украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский и израильский вингер донецкого Шахтера Манор Соломон, сообщает FootBoom со ссылкой на World Soccer.

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Манор Соломон (Шахтер): невысокий израильский нападающий имеет отличную технику и скорость, что способно создать проблемы любому сопернику в еврокубках. Способен сыграть на любом из флангов, 20-летний футболист присоединился к донецкой команды прошлой зимой, перейдя в клуб из Маккаби (Петах-Тиква).

Руслан Малиновский (Аталанта): он обладает невероятным и сильным ударом с левой ноги, украинский полузащитник завоевалл чемпионские медали с Генком в мае. Через достаточно короткое время он сменил Бельгию на Италию, перейдя в состав Аталанты. Этот игрок в новом клубе сможет развить свои сильные качества и подняться еще на ступень выше.

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