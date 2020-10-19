Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може не зіграти у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти датського Мітьюлланда.

Бергамаски провели тренування перед вильотом в Данію на матч проти Мітьюлланда, інформує офіційний сайт Аталанти.

Пекельний тайм без Маліновського у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 4:1

Цікаво, що Руслан Маліновський займався окремо від загальної групи, а інформації про пошкодження не було. Додамо, що українець провів 28 хвилин у матчі проти Наполі, в якому Аталанта була розбита (4:1).

Матч Мітьюлланд – Аталанта відбудеться 21 жовтня, початок гри о 22:00. Маліновський загалом зіграв у 4 поєдинках цього сезону, записавши асист до свого активу.

Наполі знищив Аталанту – Гаттузо за тайм переграв Гасперіні, Маліновський вийшов рятувати, але нічим не зарадив