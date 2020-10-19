Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский может не сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против датского Митьюлланда.

Бергамаски провели тренировку перед вылетом в Данию на матч против Митьюлланда, информирует официальный сайт Аталанты.

Адский тайм без Малиновского в видеообзоре матча Наполи – Аталанта – 4:1

Интересно, что Руслан Малиновский занимался отдельно от общей группы, а информации о повреждении не было. Добавим, что украинец провел 28 минут в матче против Наполи, в котором Аталанта была разбита (4:1).

Матч Митьюлланд – Аталанта состоится 21 октября, начало игры в 22:00. Малиновский в целом сыграл в 4 матчах этого сезона, записав ассист в свой актив.

Наполи уничтожил Аталанту – Гаттузо за тайм переиграл Гасперини, Малиновский вышел спасать, но ничем не помог