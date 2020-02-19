Маліновський підсилює командні дії Аталанти, виходячи на заміну, – Ковалець

Колишній тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець зробив прогноз на матч Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія, та оцінив внесок Руслана Маліновського у гру бергамасків.

"Намагаюся не пропускати матчі за участю Аталанти, адже там грає наш Руслан Маліновський. Навіть виходячи на заміни, Руслан підсилює командні дії Аталанти, яка бореться за призові місця Серії А.

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Маліновський завжди знаходить моменти, намагається діяти корисно, загострювати гру в атаці. У недавньому виїзному матчі з Фіорентиною Руслан приніс перемогу для своєї команди. Дуже радий за нього.

Аталанта – це тренерська команда. Зазначу стабільність складу і зіграність, хороший контроль м'яча, комбінаційні дії. Присутній ігровий баланс, якісний перехід з атаки в оборону – гравці Аталанти намагаються відразу вступати у відбір.

Ця команда хоч і не має в своєму розпорядженні топ-зірок, які можуть самотужки вирішити долю протистояння. Але Гомес, Ілічіч, Сапата, Мурієль, та й наш Маліновський, здатні завдати проблем будь-якій обороні. Думаю, Аталанта обіграє Валенсію, і обидві команди заб'ють", – поділився Ковалець в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Аталанта зустрінеться з Валенсією сьогодні, 19 лютого. Початок гри о 22:00.

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