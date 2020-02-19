Маліновський стане джокером Аталанти в матчах Ліги чемпіонів проти Валенсії, – Саленко

Колишній форвард Динамо та Валенсії Олег Саленко оцінив перспективи Руслана Маліновського зіграти в складі Аталанти в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Мені цікаві зараз обидві команди. У Валенсії у мене залишилися знайомі, тому я стежу за виступом іспанців. У нинішньому сезоні команда добре виступила в груповому турнірі Ліги чемпіонів, перемагала Аякс і Челсі.

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Аталанта – рідкісний гість в Лізі чемпіонів, і для італійців вихід з групи – вже хороший успіх. Зустрінуться дві команди, які зірок з неба не хапають і їх не можна назвати топ-командами Ліги чемпіонів. Але одна з них в будь-якому випадку пройде далі, і поки що фаворита в цій парі не спостерігається, шанси у обох команд рівні.

Упевнений, що Маліновський на полі з'явиться. Правда, швидше за все, він вийде на заміну. У мене складається враження, що в Руслані тренер італійців бачить джокера, який здатний підсилити гру. Мабуть, саме на цей аспект тренер Аталанти робить акцент, випускаючи українця на заміну. Крім того, Аталанті не менш важливий і чемпіонат Італії, тому ротацію ніхто не відміняв, і в українця, напевне, буде ігровий час", – поділився Саленко в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, Аталанта зустрінеться з Валенсією сьогодні, 19 лютого. Початок гри о 22:00.

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