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Малиновский усиливает командные действия Аталанты, выходя на замену, – Ковалец

14:58 22 Читати українською
Малиновский усиливает командные действия Аталанты, выходя на замену, – Ковалец
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Бывший тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец сделал прогноз на матч Лиги чемпионов Аталанта – Валенсия, и оценил вклад Руслана Малиновского в игру бергамасков.

"Стараюсь не пропускать матчи с участием Аталанты, ведь там играет наш Руслан Малиновский. Даже выходя на замену, Руслан усиливает командные действия Аталанты, которая борется за призовые места Серии А.

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Малиновский всегда находит моменты, пытается действовать полезно, обострять игру в атаке. В недавнем выездном матче с Фиорентиной Руслан принес победу для своей команды. Очень рад за него.

Аталанта – это тренерская команда. Отмечу стабильность состава и сыгранность, хороший контроль мяча, комбинационные действия. Присутствует игровой баланс, качественный переход из атаки в оборону – игроки Аталанты пытаются сразу вступать в отбор.

Эта команда не располагает топ-звездами, которые могут самостоятельно решить судьбу противостояния. Но Гомес, Иличич, Сапата, Муриэль, и наш Малиновский, способны доставить проблемы любой обороне. Думаю, Аталанта обыгрывает Валенсию, и обе команды забьют", – поделился Ковалец в комментарии Footboom.

Напомним, Аталанта встретится с Валенсией сегодня, 19 февраля. Начало игры в 22:00.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Лига чемпионов Сергей Ковалец Сергей Ковалец Украинцы за рубежом
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