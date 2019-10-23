Маліновський назвав причини розгромної поразки Аталанти у матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував погром від Манчестер Сіті (1:5) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ми грали проти чудової команди. Це підтвердять багато гравців і команди, які приїжджали грати на Етіхад Стедіум. Перші 30 хвилин були вдалими для Аталанти, ми добре тиснули на суперника, відбирали м'яч, створювали моменти.

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Можливо, два голи Агуеро змінили гру. За рахунку 1:2 ми спробували йти вперед, щоб забити, але у них є якість. Едерсон вміє виконувати далекі закидання і прискорювати гру, а у складі Манчестер Сіті є швидкі гравці. За рахунок цього вони і досягли успіху – закидань у вільні зони. Так вони забили три голи в другому таймі", – цитує Маліновського офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Аталанту (5:1) у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів, а Маліновський став єдиним автором голу в складі італійців.

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