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Маліновський назвав причини розгромної поразки Аталанти у матчі Ліги чемпіонів

10:15 1493 Читать на русском
Маліновський назвав причини розгромної поразки Аталанти у матчі Ліги чемпіонів
Руслан Маліновський / офіційний сайт УЄФА

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував погром від Манчестер Сіті (1:5) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

"Ми грали проти чудової команди. Це підтвердять багато гравців і команди, які приїжджали грати на Етіхад Стедіум. Перші 30 хвилин були вдалими для Аталанти, ми добре тиснули на суперника, відбирали м'яч, створювали моменти.

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Можливо, два голи Агуеро змінили гру. За рахунку 1:2 ми спробували йти вперед, щоб забити, але у них є якість. Едерсон вміє виконувати далекі закидання і прискорювати гру, а у складі Манчестер Сіті є швидкі гравці. За рахунок цього вони і досягли успіху – закидань у вільні зони. Так вони забили три голи в другому таймі", – цитує Маліновського офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розгромив Аталанту (5:1) у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів, а Маліновський став єдиним автором голу в складі італійців.

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