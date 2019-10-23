Малиновский назвал причины разгромного поражения Аталанты в матче Лиги чемпионов

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал погром от Манчестер Сити (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие игроки и команды, которые приезжали играть на Этихад Стэдиум. Первые 30 минут были удачными для Аталанты, мы хорошо давили на соперника, отбирали мяч, создавали моменты.

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Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество. Эдерсон умеет выполнять дальние забросы и ускорять игру, а в составе Манчестер Сити есть быстрые игроки. За счет этого они и преуспели – забросы в свободные зоны. Так они забили три гола во втором тайме", – цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Аталанту (5:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов, а Малиновский стал единственным автором гола в составе итальянцев.

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