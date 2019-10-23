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Малиновский назвал причины разгромного поражения Аталанты в матче Лиги чемпионов

10:15 121 Читати українською
Малиновский назвал причины разгромного поражения Аталанты в матче Лиги чемпионов
Руслан Малиновский / официальный сайт УЕФА

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал погром от Манчестер Сити (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

"Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие игроки и команды, которые приезжали играть на Этихад Стэдиум. Первые 30 минут были удачными для Аталанты, мы хорошо давили на соперника, отбирали мяч, создавали моменты.

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Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество. Эдерсон умеет выполнять дальние забросы и ускорять игру, а в составе Манчестер Сити есть быстрые игроки. За счет этого они и преуспели – забросы в свободные зоны. Так они забили три гола во втором тайме", – цитирует Малиновского официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манчестер Сити разгромил Аталанту (5:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов, а Малиновский стал единственным автором гола в составе итальянцев.

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