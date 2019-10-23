Манчестер Сіті – Аталанта – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розгромив Аталанту. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу Манчестер Сіті – Аталанта на "Футбол 24".

У матчі 3-го туру команда Олександра Зінченка приймала команду Руслана Маліновського. Сашко через травму участі у матчі не приймав, а от Руслан зарекомендував себе якнайкраще. Вже на 28-й хвилині він організував атаку своєї команди, яка завершилась порушенням правил і призначенням пенальті. Наш "італієць" з позначки впевнено переграв Едерсона.

Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту – Маліновський забив перший гол за бергамасків, Стерлінг оформив хет-трик

На жаль, це був перший і останній гол Аталанти у цьому матчі. Далі забивали лише манкуніанці. Ще у першому таймі двічі вразив ворота італійців Серхіо Агуеро, а по перерві хет-триком відзначився Рахім Стерлінг. Під кінець матчу суддя вилучив Філа Фодена, однак Маліновський і компанія не змогли скористатись кількісною перевагою і забити бодай ще раз.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав дев'ять очок у групі С, відірвавшись від Шахтаря та Динамо Загреб на п'ять залікових балів. Аталанта залишається на дні з нулем у графі набраних пунктів.