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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Манчестер Сіті – Аталанта – 5:1 – відео голів та огляд матчу

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Манчестер Сіті – Аталанта – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Аталанта – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів розгромив Аталанту. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей матчу Манчестер Сіті – Аталанта на "Футбол 24".

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

У матчі 3-го туру команда Олександра Зінченка приймала команду Руслана Маліновського. Сашко через травму участі у матчі не приймав, а от Руслан зарекомендував себе якнайкраще. Вже на 28-й хвилині він організував атаку своєї команди, яка завершилась порушенням правил і призначенням пенальті. Наш "італієць" з позначки впевнено переграв Едерсона.

Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту – Маліновський забив перший гол за бергамасків, Стерлінг оформив хет-трик

На жаль, це був перший і останній гол Аталанти у цьому матчі. Далі забивали лише манкуніанці. Ще у першому таймі двічі вразив ворота італійців Серхіо Агуеро, а по перерві хет-триком відзначився Рахім Стерлінг. Під кінець матчу суддя вилучив Філа Фодена, однак Маліновський і компанія не змогли скористатись кількісною перевагою і забити бодай ще раз.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав дев'ять очок у групі С, відірвавшись від Шахтаря та Динамо Загреб на п'ять залікових балів. Аталанта залишається на дні з нулем у графі набраних пунктів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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22 жовтня
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