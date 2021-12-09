Аталанта не змогла перемогти Вільяреал у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів попри гол Руслана Маліновського. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на Футбол 24.

Іспанці переважали протягом всього першого тайму матчу з плей-офф ЛЧ, що закономірно конвертувалось у забиті м'ячі Данджуми й Капу. По перерві Вільяреал і взагалі довів рахунок до розгромного – це Данджума оформив дубль.

Вільяреал не пустив Аталанту в плей-офф ЛЧ – Маліновський забив класний гол і надихнув бергамців на божевільну кінцівку

Ситуацію вийшов змінювати Руслан Маліновський. Спершу "Жовту субмарину" врятувала поперечка, та пізніше українець все ж забив – з-за меж штрафного. Сапата також скоротив різницю, Аталанта ще мала зливу моментів, але м'яч не йшов у ворота. Вільяреал переміг і вийшов у плей-офф з другого місця, а "Богиня" навесні гратиме в Лізі Європи.