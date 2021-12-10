Аталанта вылетела из Лиги чемпионов, но Руслан Малиновский провел хороший групповой раунд.

Статистический портал WhoScored, ориентируясь на свои оценки, составил символическую сборную квартета F по итогам группового раунда Лиги чемпионов.

Туда с отметкой 7.1 попал Малиновский. Руслан сыграл 5 матчей и забил один гол – в ворота Вильярреала.

Аталанту в этой команде также представляют Толой и Паломино, МЮ – Роналду, Фернандеш и Шоу, от Вильяреала есть Фойт, Данжума и Морено, а от Янг Бойз – фон Бальмоос и Нгамалеу.

Манчестер Юнайтед выиграл группу F, Вильяреал финишировал вторым и вышел в плей-офф, Аталанта с третьего места попала в Лигу Европы, а Янг Бойз заняли последнее место.

Аталанта драматично вылетела из ЛЧ, проиграв Вильярреалу: Малиновский забил роскошный гол и получил высокие оценки