"Тренер завжди каже мені бити не дуже сильно, а точно. Я забив хороший гол у матчі з Наполі. Хочу допомогти команді, мені важливо віддавати всі сили на полі. Після матчу у Неаполі ми святкували, але наступного дня ми думали про наступний матч. Коли ви виграєте, у вас більше впевненості, але Ліга чемпіонів відрізняється від чемпіонату. Завтра буде інший матч, у нас має бути холодна голова та гаряче серце, ми повинні викладатися на повну.

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Я завжди хочу зробити більше, хочу забити більше 8 голів, але моя мета цього року – досягти більшого, ніж минулого сезону, а потім подивимося. Я сильно виріс тут, в Аталанті, за два роки я тут багато чого навчився, італійська ліга сильна, у Бельгії у вас більше часу на роздуми. Але мені потрібно багато чого покращити не тільки технічно, а й тактично. Треба багато вчитися та старатися.

Вільяреал? Все залежить від нас. Якщо ми заб'ємо швидкий гол, то вони більше розкриватимуться. Ми бачили, що сталося в Іспанії. Ми гратимемо вдома, подивимося, що буде", – поділився Маліновський у коментарі Тuttoatalanta.

Нагадаємо, що Руслан відзначився забитим голом у ворота Наполі, який став уже 13-м для українця з-за меж штрафного після його переходу в Аталанту. Більше такими ударами забивав лише Лео Мессі – 18 за цей же період часу.

Матч Аталанта – Вільяреал відбудеться вже завтра, 8 грудня, початок о 22:00. Обидві команди мають шанси на вихід до стадії плей-офф: у іспанців 7 очок в активі, а в команди Маліновського – 6.

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