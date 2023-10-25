"Победа над Копенгагеном? Невероятно. Нам нужно быть убийственными, ведь у нас было много контратак. Мы не дали сопернику шансов во втором тайме. Первый тайм был очень плохим, это была не идеальная, но важная победа. Андре Онана активизировался, это был масштабный сейв в конце игры.

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Мы должны были выиграть эту игру. Великолепный сейв и победа, посвященную сэру Бобби Чарльтону и его семье. Это была тяжелая неделя для нас: выезд в Шеффилд Юнайтед, потеря сэра Бобби. Это повлияло на раздевалку. Но я очень рад, что сегодня мы смогли победить.

Фанаты скандировали мою фамилию? Это невероятно. Когда ты не в игре, это подхватывает. Но я действительно горжусь и доволен тем, как действовал в течение этих 6-12 месяцев. Мне дали возможность, я хочу помочь команде и вернуть клуб туда, где он должен быть", – цитирует Магуайра BBC.

Отметим, что Манчестер Юнайтед минимально обыграл Копенгаген (1:0), одержав первую победу в Лиге чемпионов с 2021 года. Единственный гол забил Харри Магуайр, а Онана на последних секундах парировал пенальти.

Онана спас Манчестер Юнайтед на последней секунде, парировав пенальти – первая победа в ЛЧ для "дьяволов"