Дубль у ворота Барселони – не єдине з досягнень Роберта Лєвандовскі у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Лєвандовскі та Нойєр / фото з відкритих джерел

Перемога над Барселоною стала для Лєвандовскі 17-ю поспіль у рамках Ліги чемпіонів, повідомляє твіттер-аккаунт Mister Chip.

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Цікаво, що поляк обігнав свого ж одноклубника, Мануеля Нойєра, який не програвав у найпрестижнішому клубному турнірі Європи з вересня 2019 по квітень 2021 року (тоді Баварія програла ПСЖ 2:3, а Лєвандовскі пропускав матч через пошкодження).

До слова, Роберт має неймовірну статистику – у цих 17 матчах форвард мюнхенців відзначився вражаючими 22 голами.

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