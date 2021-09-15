Дубль в ворота Барселоны – не единственное из достижений Роберта Левандовски в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Левандовски и Нойер / фото из открытых источников

Победа над Барселоной стала для Левандовски 17-й подряд в рамках Лиги чемпионов, сообщает твиттер-аккаунт Mister Chip.

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Интересно, что поляк обогнал своего же одноклубника, Мануэля Нойера, который не проигрывал в самом престижном клубном турнире Европы с сентября 2019 по апрель 2021 года (тогда Бавария проиграла ПСЖ 2:3, а Левандовски пропускал тот матч из-за повреждения).

К слову, Роберт обладает невероятной статистику – в этих 17 матчах форвард мюнхенцев отметился впечатляющими 22 голами.

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