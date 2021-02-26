Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі отримав відзнаку за виступ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лаціо.

Лєвандовскі випередив Жоау Канселу, Ферлана Менді та Олів'є Жиру в голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє УЄФА.

Лєвандовскі обійшов Рауля і піднявся в топ-3 бомбардирів Ліги чемпіонів

Зазначимо, що поляк відзначився голом у ворота Лаціо, чим посприяв розгромній перемозі Баварії (4:1).

До слова, Роберт у поточному сезоні провів 31 матч у складі Баварії, записавши до свого активу 32 голи та 8 асистів.

Баварія розтоптала Лаціо в Лізі чемпіонів – кураж Комана та Сане, (не)слабка ланка Мюнхена, забивала навіть дитина