Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:56 - Читати українською
Форвард Баварии Роберт Левандовски получил награду за выступление в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио.
Левандовски опередил Жоау Канселу, Ферлана Менди и Оливье Жиру в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает твиттер УЕФА.
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Отметим, что поляк отметился голом в ворота Лацио, чем поспособствовал разгромной победе Баварии (4:1).
К слову, Роберт в текущем сезоне провел 31 матч в составе Баварии, записав в свой актив 32 гола и 8 ассистов.
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