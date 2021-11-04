Польський бомбардир – гравець тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асист Нойєра, хет-трик Лєвандовскі і краса п'ятою від Гнабрі у відеоогляді матчу Баварія – Бенфіка – 5:2

Лєвандовскі оформив хет-трик у матчі проти Бенфіки (5:2). Також форвард асистував Сержу Гнабрі. У голосуванні Лєвандовскі випередив нападника МЮ Кріштіану Роналду (дубль з Аталантою), лідера Спортінга Педру Гонсалвеша (дубль із Бешикташем) і "десятку" Ювентуса Пауло Дибалу (дубль проти Зеніта).

До слова, в 3-му турі групового етапу ЛЧ найкращим став оборонець Аякса Дейлі Блінд.

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