Лєвандовскі відкрив рахунок ударом головою після подачі і проходу Комана. За кілька хвилин Роберт вже асистував Гнабрі, який шедеврально забив п'ятою. Польський форвард міг оформлювати дубль до перерви, але вкрай невдало пробив з пенальті.

Баварія розгромила Бенфіку й достроково вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ – Яремчук зіграв 64 хвилини, Лєвандовскі оформив хет-трик

У другому таймі раз забив Сане і ще двічі – Лєвандовскі. В останньому голі асистентом Роберта став кіпер Мануель Нойєр. Бенфіка ж протягом зустрічі відповіла влучними ударами Морато і Нуньєса. Перемога дозволила мюнхенцям набрати 12 очок та вийти в 1/8 фіналу ЛЧ. Команда Романа Яремчука залишилась із чотирма пунктами.