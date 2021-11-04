УЕФА объявил лучшего исполнителя 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Им стал нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

Польский бомбардир – игрок недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассист Нойера, хет-трик Левандовски и красота пяткой от Гнабри в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 5:2

Левандовски оформил хет-трик в матче против Бенфики (5:2). Также форвард ассистировал Сержу Гнабри. В голосовании Левандовски опередил нападающего МЮ Криштиану Роналду (дубль с Аталантой), лидера Спортинга Педру Гонсалвеша (дубль с Бешикташем) и "десятку" Ювентуса Пауло Дибалу (дубль против Зенита).

К слову, в 3-м туре группового этапа ЛЧ лучшим стал защитник Аякса Дэйли Блинд.

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