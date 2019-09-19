Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі запам'ятався розкішним фінтом у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди

Роберт Лєвандовскі став одним із головних героїв матчу проти Црвени Звезди не тільки через забитий гол, а й відзначився неймовірним фінтом.

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Поляк "рулеткою" обіграв одного із суперників і одразу ж прокинув м'яч повз іншого захисника. Цей фінт визнано найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Баварія розгромило Црвену Звезду (3:0), у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів, а Лєвандовскі забив другий гол у грі.

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