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Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів

09:17 36 Читать на русском
Лєвандовскі неймовірно розібрався з двома суперниками – момент дня у Лізі чемпіонів
Роберт Лєвандовскі / твіттер Ліги чемпіонів

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі запам'ятався розкішним фінтом у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди

34’ Кінгслі Коман
80’ Роберт Лєвандовскі
90+1’ Томас Мюллєр
 
34’ Кінгслі Коман
80’ Роберт Лєвандовскі
90+1’ Томас Мюллєр

Роберт Лєвандовскі став одним із головних героїв матчу проти Црвени Звезди не тільки через забитий гол, а й відзначився неймовірним фінтом.

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Поляк "рулеткою" обіграв одного із суперників і одразу ж прокинув м'яч повз іншого захисника. Цей фінт визнано найкращим моментом дня у Лізі чемпіонів.

Відзначимо, що Баварія розгромило Црвену Звезду (3:0), у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів, а Лєвандовскі забив другий гол у грі.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Баварія - Црвена Звезда Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія
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