Левандовски невероятно разобрался с двумя соперниками – момент дня в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски запомнился роскошным финтом в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

Роберт Левандовски стал одним из главных героев матча против Црвены Звезды не только из-за забитого гола, но и отметился невероятным финтом.

Лига чемпионов: Атлетико вырвал ничью у Ювентуса, Динамо З уничтожило Аталанту Малиновского, Тоттенхэм упустил победу

Поляк "рулеткой" обыграл одного из соперников и сразу же прокинул мяч мимо другого защитника. Этот финт признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Отметим, что Бавария разгромило Црвену Звезду (3:0) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов, а Левандовски забил второй гол в игре.

Лига чемпионов: Интер сенсационно не справился со Славией, Челси проиграл Валенсии, Зальцбург разгромил Генк