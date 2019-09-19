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Левандовски невероятно разобрался с двумя соперниками – момент дня в Лиге чемпионов

09:20 94 Читати українською
Левандовски невероятно разобрался с двумя соперниками – момент дня в Лиге чемпионов
Роберт Левандовски / твиттер Лиги чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски запомнился роскошным финтом в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды.

34’ Кингсли Коман
80’ Роберт Левандовски
90+1’ Томас Мюллер
 
34’ Кингсли Коман
80’ Роберт Левандовски
90+1’ Томас Мюллер

Роберт Левандовски стал одним из главных героев матча против Црвены Звезды не только из-за забитого гола, но и отметился невероятным финтом.

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Поляк "рулеткой" обыграл одного из соперников и сразу же прокинул мяч мимо другого защитника. Этот финт признан лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Отметим, что Бавария разгромило Црвену Звезду (3:0) в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов, а Левандовски забил второй гол в игре.

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Лига чемпионов Видеоновости Бавария - Црвена Звезда Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария Бавария
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