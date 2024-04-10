"Великий вечір Луніна розпочався з болючого пропущеного гола. Бернарду Сілва підловив його ударом зі штрафного без очевидної небезпеки. Лунін був переконаний, що той робитиме подачу, і поставив одного Вінісіуса в стінку. Він надмірно захищав дальню стійку, тоді як Бернарду Сілва пробив під іншу.

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Це була серйозна воротарська помилка. Манчестер Сіті було б легко, якби ця помилка стала для нього тягарем, але Лунін зберіг самовладання, показавши, що пропущений гол не вплинув на нього. Насправді він здійснив чудовий сейв від Холанда, щоб зберегти рахунок 0:2.

Бернарду Сілва знову перевірив його на міцність на 60-й хвилині потужним ударом, який українець з труднощами відбив. Він був безпорадним перед ударом Фодена у верхній кут, який зрівняв рахунок, і мало що міг зробити, аби відбити удар Гвардіола", – йдеться у статті Marca.

Зауважимо, що поєдинок Реал – Манчестер Сіті завершився нічиєю 3:3, але звинуватити Луніна можна лише в першому пропущеному голі. Матч-відповідь відбудеться 17 квітня.

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