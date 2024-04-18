Андрій Лунін збирає букет компліментів після топ-перфомансу в матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ проти Ман Сіті (1:1; 4:3 в серії пенальті).

Колишній кіпер Реала, Валенсії та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес дуже високо оцінив виступ українця.

Сейв Луніна після піжонського удару Бернарду в серії пенальті у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Реал

"Луніна сьогодні коронували. Він провів чудовий вечір, у нього була гра всього життя. Вирішальним став пенальті, який він відбив від Бернарду Сілви. Він на рівні найкращих воротарів Європи", – цитує Каньїсареса прес-служба УЄФА.

Натхненна гра Луніна стала для Реала вирішальною і плей-офф Ліги чемпіонів. Українець у 1/8 фіналу витримав град ударів від РБ Лейпциг, а тепер двома сейвами виграв серію пенальті проти Ман Сіті. Наступна зупинка – Баварія, півфінальні матчі з якою відбудуться 30 квітня і 8 травня.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті