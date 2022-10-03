Мадридський Реал продовжує підтримувати українців у час протистояння з російською агресією.

Група українських дітей сьогодні відвідала тренувальну базу "бланкос" завдяки сприянню фонду Реала, повідомляє пресслужба клубу.

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Дітлахи, які приїхали з Києва, Тернополя, Ірпеня, Хмельницького та інших міст, відвідали тренування команди та зустрілись із голкіпером Андрієм Луніним, президентом Флорентіно Пересом, тренерським штабом та Роберто Карлосом.

Усі зробили пам'ятні фото й отримали квитки на матч 3-го туру Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем, який відбудеться на Сантьяго Бернабеу вже 5 жовтня.

Нагадаємо, іспанський гранд на початку березня запустив кампанію "Все для України", закликавши робити пожертви та допомагати нашим людям під час війни з Росією. Загалом мадридці пожертвували 1 мільйон євро і передали тисячі одиниць одягу разом зі спортивним інвентарем.

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