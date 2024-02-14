На 2-й хвилині м'яч побував у воротах Андрія Луніна, але судді зафіксували активний офсайд Хенрікса. Після гри Кроос прийшов до німецьких журналістів на флеш-інтерв'ю і дав коментар, який може не сподобатись фанатам Реала.

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Ведучий: У перерві ми багато обговорювали те, що сталося на 2-й хвилині. Скасований гол РБ Лейпциг – це був не офсайд. Був невеликий поштовх воротаря. Я не знаю, чи дивилися ви повтор. Я просто не думаю, що це йде на користь футболу. Питання навіть не в тому, що скасували гол Лейпцига. Я просто вважаю, що це – чистий гол. Як ви оцінюєте епізод?

Кроос: Я теж так думаю. Мені здається, суддя зафіксував офсайд, бо гравець став на шляху воротаря. Але насправді кіпер не міг дістатися м'яча в цьому моменті, тому гол треба було зараховувати. З цим не посперечаєшся.

Toni Kroos on Benjamin Šeško's disallowed goal for RBL against RealMadrid:



“It was a goal that should have been given. I can’t find any arguments."

pic.twitter.com/aOMpGAhifp — L.Prince (@LeroyPrince77) February 14, 2024

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