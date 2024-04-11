УЄФА номінував чотири точні удари для голосування на найкрасивіший гол тижня в Лізі чемпіонів.

Андрію Луніну не пощастило стикнутися з двома невідпорними ударами у протистоянні з Манчестер Сіті. Філ Фоден поклав м'яч у "дев'ятку", а Йошко Гвардіол неробочою ногою підкрутив під дальню стійку.

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У хлопців Гвардіоли великі шанси виграти голосування, але з ними позмагається Феде Вальверде, який забив у стилі Зідана. На найкращий гол також претендує комбінація Педрі та Рафіньї проти ПСЖ.

Перші чвертьфінали Ліги чемпіонів-2023/24 видали грандіозну результативність – 18 голів. Стільки ж було в сезоні-2010/11, а рекорд зафіксований у Кубку чемпіонів-1956/57 (19 голів).