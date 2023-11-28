"Андрій – великий професіонал. Він досить інтровертний хлопець, але я хочу його привітати, тому що він завжди справлявся зі своїм завданням.

Лунін здивований суворим вердиктом Анчелотті – гравці Реала шоковані поведінкою тренера і підтримують українця

Лунін нам дуже допомагав у матчах. Кожен раз, коли він грав, робив все дуже добре. Хто б не виходив зараз на поле, це рішення тренера", – цитує Marca Карвахаля.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті озвучив, що як тільки Кепа буде готовий зіграти, то український воротар повернеться на лаву запасних. Раніше повідомлялось, що в роздягальні Реала підтримують Луніна і вважають, що він заслуговує отримати шанс.

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