"Андрей – большой профессионал. Он достаточно интровертный парень, но я хочу его поздравить, потому что он всегда справлялся со своей задачей.

Лунин удивлен суровым вердиктом Анчелотти – игроки Реала шокированы поведением тренера и поддерживают украинца

Лунин нам очень помогал в матчах. Каждый раз, когда он играл, делал все очень хорошо. Кто бы ни выходил сейчас на поле, это решение тренера", – цитирует Marca Карвахаля.

Напомним, что Карло Анчелотти озвучил, что как только Кепа будет готов сыграть, то украинский вратарь вернется на скамейку запасных. Ранее сообщалось, что в раздевалке Реала поддерживают Лунина и считают, что он заслуживает шанс.

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