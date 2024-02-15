Плей-офф ЛЧ стартовал в привычном формате – по два матча во вторник и среду. В первый день Реал обыграл РБ Лейпциг, а Ман Сити одолел Копенгаген. Вчера Бавария уступила Лацио, а ПСЖ одержал победу над Реалом Сосьедад. В символической сборной недели оказался лишь один представитель команд, которые проиграли. Это Магнус Маттссон из Копенгагена. Все победители делегировали по меньшей мере одного игрока.

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Команда недели Лиги чемпионов:

Голкипер: Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – ПСЖ), Марио Хила (Лацио), Ферлан Менди (Реал)

Полузащитники: Магнус Маттссон (Копенгаген), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Браим Диас (Реал)

Нападающие: Фил Фоден, Бернарду Силва (оба – Манчестер Сити), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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