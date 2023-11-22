Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вийде на поле в матчі Ліги чемпіонів, де підопічні Карло Анчелотті зіграють проти Наполі.

Раніше іспанські ЗМІ писали, що Кепа Аррісабалага не допоможе Реалу в матчі 14-го туру Ла Ліги, де "вершкові" зіграють з Кадісом.

Реал знайшов альтернативу Мбаппе – мадридці зберігають інтерес до лідера Ювентуса

Проте журналіст COPE Мігель Анхель Діас повідомляє, що баск не встигне відновитися і до матчу 5 туру групового етапу ЛЧ проти Наполі – шанс зіграти проти чемпіона Італії отримає Андрій Лунін. За даними джерела, Кепа повернеться на поле до матчу з Бетісом, який відбудеться 9 грудня.

Нагадаємо, після 13-ти турів "вершкові" йдуть у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, поступаючись двома очками Жироні. У Лізі чемпіонів Реал йде без втрат – 12 турнірних пунктів з 12 можливих забезпечили підопічним Карло Анчелотті достроковий вихід у плей-офф.

Вибивали Реал, Юве, Ліверпуль та Ман Сіті, а тепер скотилися на дно – три відомі завсідники ЛЧ ганебно провалюють сезон