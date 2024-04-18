Андрій Лунін продовжує збирати визнання за матч проти Манчестер Сіті (1:1; 4:3 в серії пенальті).

Відразу два статистичні портали включили українця до символічних збірних матчів-відповідей чвертьфіналу ЛЧ. Це WhoScored та SofaScore.

"Луніна сьогодні коронували": легендарний воротар – про вирішальний сейв і топ-статус українця в Європі

Луніну нарахували 8 сейвів за 120 хвилин ігрового часу. Ще 2 він додав у серії пенальті, вирвавши для Реала перемогу над Манчестер Сіті. В обох збірних Лунін має найвищу оцінку (9,5 від WhoScored і 9,7 від SofaScore). Далеко позаду Кіліан Мбаппе та ініші суперзірки європейського футболу.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Реал вийшов на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 8 травня у Мадриді.

Лунін затягнув Реал у півфінал ЛЧ – помста в серії пенальті, 8 сейвів, злий геній для де Брюйне та стіна для Ман Сіті