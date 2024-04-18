Судьба ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом решалась в серии пенальти. Миллионы болельщиков английской команды держали кулаки за своих кумиров, надеясь на победу, однако в воротах мадридцев в этот вечер стоял Андрей Лунин.

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Фанатский паблик Реала опубликовал видео, на котором экс-звезда Ман Сити Серхио Агуэро в прямом эфире наблюдает за лотереей. 35-летний аргентинец, который уже повесил бутсы на гвоздь, эмоционально реагировал на успехи и неудачи родной некогда команды.

После того, как украинец потащил удар от Матео Ковачича, Агуэро выругался и заслонил лицо руками, чувствуя, что победа ускользает из рук команды Гвардиолы. Аргентинец держался как мог, но после точного удара Рюдигера снял кепку и ударил ею по столу.

Напомним, в полуфинале Лунину и Ко будет противостоять Бавария, которая в своем матче прошла Арсенал Александра Зинченко.

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