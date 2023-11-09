Андрій Лунін і Шахтар точно можуть занести собі в актив 4 тур групового етапа Ліги чемпіонів.

Голкіпер Реала та захисник "гірників" Георгій Гочолейшвілі потрапили у офіційну символічну збірну тижня від УЄФА.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги

Гравців відбирають за набраними балами у системі Fantasy. Лунін набрав 12 очок (2 бали за 60+ хвилин на полі, 4 за "сухий" матч, 5 за відбитий пенальті і один бал за 3+ сейви). Гочолейшвілі також має 12 (2 бали за 60+ хвилин на полі, 4 за "сухий" матч, 3 за асист і 3 за 9 повернень володіння). Символічну збірну доповонили Пепе, Хіменес, Ліно, Гонсалвеш, Меріно, Сака, Холанд, Кейн і Грізманн.

Нагадаємо, наступний тур Ліги чемпіонів запланований на 28-29 листопада.

"Ракицький тупо звір": Шахтар опустив Барсу у формі РФ до рівня Динамо – тиск на Реброва, Судаков не перейде в Юве