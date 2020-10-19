"З часу останньої участі в групі ЛЧ Динамо втратило багато цінних гравців міжнародного рівня. Їхнє місце стали займати молоді гравці. У Динамо дуже молодий склад.

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Моє завдання – побудувати цю команду, поставити їй гру і досягти результату. У футболі неможливо почати з командою і відразу дати результат. У футболі чудес не буває.

Я очікую від гравців, що вони будуть виходити на поле з вірою в себе, без страху, не думаючи про великих гравців, які були в команді до них. Забарному 18 років, Миколенку 21, Супрязі 20, також є молоді Циганков, Цітаішвілі, Шапаренко. Їм потрібно грати на такому рівні, щоб рости. Я тут, щоб допомогти їм", – цитує Луческу сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже 20 жовтня Динамо прийматиме Ювентус в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, стартовий свисток поєдинку пролунає о 19:55.

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